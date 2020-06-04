В сеть утекла "живая" фотография неанонсированного Xiaomi Redmi 9
Снимком поделился инсайдер под ником TechDroider на своей странице в социальной сети Twitter. Так, согласно утекшему изображению, смартфон будет представлен в матовом корпусе. Причем, предполагается как минимум две расцветки телефона - зеленая и фиолетовая. Xiaomi Redmi 9, судя по фотографии, может получить четырехмодульную камеру. По предварительным данным, разрешение датчиков составит 13, 8, 5 и 2 Мп.
Предполагается также, что новинка будет работать на базе процессора MediaTek Helio G80 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Кроме того, смартфону также приписывают энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Ожидается, что Xiaomi Redmi 9 официально будет представлен 25 июня. Предполагаемая стоимость аппарата составляет 150 долларов.