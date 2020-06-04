В сеть утекла "живая" фотография неанонсированного Xiaomi Redmi 9

Снимком поделился инсайдер под ником TechDroider на своей странице в социальной сети Twitter. Так, согласно утекшему изображению, смартфон будет представлен в матовом корпусе. Причем, предполагается как минимум две расцветки телефона - зеленая и фиолетовая. Xiaomi Redmi 9, судя по фотографии, может получить четырехмодульную камеру. По предварительным данным, разрешение датчиков составит 13, 8, 5 и 2 Мп.