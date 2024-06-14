В Сеть утекли цены на складной смартфон Galaxy Flip 6

Опубликовано 14 июня 2024, 09:00
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В Сеть утекли цены на складной смартфон Galaxy Flip 6Наценка составит $100
Инсайдер OnLeaks опубликовал список цен на складные смартфоны серии Galaxy Flip 6. Эти смартфоны не станут более технологичными, но подорожают в целом на $100.
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Наценка в сотню коснётся всех моделей и версий, включая Fold 6. По данным OnLeaks, Galaxy Flip 6 с хранилищем на 256 ГБ будут стоить $1099, за модели с встроенной памятью на 512 ГБ придётся отдать $1219.
Кроме того, сообщается, что Galaxy Z Flip 6 получит четыре цвета — мятный, серебристый, жёлтый и синий. Устройства будут весить 187 г, что в точности соответствует весу предшественника. Тем не менее, дисплей также останется того же размера — 6,7".
Источник:Smartprix
Автор:Андрей Кадуков