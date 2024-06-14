В Сеть утекли цены на складной смартфон Galaxy Flip 6

Наценка в сотню коснётся всех моделей и версий, включая Fold 6. По данным OnLeaks, Galaxy Flip 6 с хранилищем на 256 ГБ будут стоить $1099, за модели с встроенной памятью на 512 ГБ придётся отдать $1219.

Кроме того, сообщается, что Galaxy Z Flip 6 получит четыре цвета — мятный, серебристый, жёлтый и синий. Устройства будут весить 187 г, что в точности соответствует весу предшественника. Тем не менее, дисплей также останется того же размера — 6,7".