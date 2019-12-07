Телефоны
Сегодня 09:27
В сеть утекли данные о новом мобильном процессоре AMD Ryzen
Ryzen 3 3250U
В сети появились слухи о том, что AMD работает над новым мобильным гибридным процессором серии Ryzen 3000. Так, в базе популярного бенчмарка Geekbench данная модель указана в составе ноутбука от HP.
Известно, что новый процессор имеет название Ryzen 3 3250U, что указывает на связь с моделью Ryzen 3 3200U. Кроме того, утекшие данные указывают на то, что новинка работает на тех же двух ядрах с поддержкой SMT с аналогичными частотами, которые составляют 2,6-3,5 ГГц. Однако согласно тесту, модель Ryzen 3 3250U получила больше баллов, чем новинка, что, вероятно, обусловлено использованием другого теплопакета или же других настроек лимитов.
Предполагается, что Ryzen 3 3250U разработан под заказ исключительно для эксплуатации компанией HP. Напомним, что ранее AMD уже сотрудничала с Microsoft, разработав для компании полузаказные процессоры, которые представляли собой немного модифицированные стандартные модели.