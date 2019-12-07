В сеть утекли данные о новом мобильном процессоре AMD Ryzen

Известно, что новый процессор имеет название Ryzen 3 3250U, что указывает на связь с моделью Ryzen 3 3200U. Кроме того, утекшие данные указывают на то, что новинка работает на тех же двух ядрах с поддержкой SMT с аналогичными частотами, которые составляют 2,6-3,5 ГГц. Однако согласно тесту, модель Ryzen 3 3250U получила больше баллов, чем новинка, что, вероятно, обусловлено использованием другого теплопакета или же других настроек лимитов.