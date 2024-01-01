В сеть утекли фото и характеристики сверхдешевого смартфона Moto G Play (2024)

Благодаря утечкам от OnLeaks и SMARTmania, мы уже знаем, как он будет выглядеть. Этот бюджетный аппарат обещает предложить пользователям отличные характеристики по доступной цене.

Новинка получит дисплей с отверстием для камеры посередине и, как ожидается, толстый подбородок. На задней панели расположится прямоугольный блок камеры с двумя отверстиями.

Но лишь одно из них содержит камеру, второе предназначено для вспышки. В отличие от модели 2023 года, у нового устройства будет только одна задняя камера.

Смартфон также имеет плоские рамки, с кнопками громкости и питания справа и слотом для SIM-карты слева.

Кнопка питания будет выполнять функцию сканера отпечатков пальцев. На нижней части устройства расположен порт USB-C, микрофон и динамик, а сверху находится разъем для наушников 3,5 мм.

Moto G Play (2024) получит процессор Snapdragon, но пока неизвестно, будет ли он поддерживать 5G. Смартфон будет работать на Android 13 и иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой встроенной памяти, хотя, вероятно, будут доступны и другие варианты.

Из прочего стоит отметить 6.5-дюймовый FullHD+ LCD-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт, а также цену в $169.