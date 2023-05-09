В Сеть утекли фото и ключевые характеристики нового бюджетного смартфона Realme C53

По данным MySmartPrice, дизайн новинки будет схож с Realme C55. Смартфон получит два круглых отверстия на задней панели для камеры, а также плоские рамки по бокам и кнопки громкости и питания на правом краю.

Спереди девайс будет выглядеть стильно благодаря узким рамкам и аккуратному отверстию для фронтальной камеры.

В нижней части смартфона разместятся динамик и порт USB-C. К сожалению, 3.5-миллиметровый разъём для наушников отсутствует, но этот факт вряд ли кого-то сильно удивит в 2023 году.

Ожидается, что Realme C53 появится в Индии в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной по цене ниже $145. Возможно, на старте продаж будут доступны и другие варианты памяти.