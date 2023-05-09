В Сеть утекли фото и ключевые характеристики нового бюджетного смартфона Realme C53

В Сеть утекли фото и ключевые характеристики нового бюджетного смартфона Realme C53Но всё ещё неизвестна цена и процессор новинки
Realme собирается выпустить новый дешёвый смартфон — Realme C53. Устройство должно стать ещё одним предложением от компании с впечатляющими характеристиками по доступной цене.
По данным MySmartPrice, дизайн новинки будет схож с Realme C55. Смартфон получит два круглых отверстия на задней панели для камеры, а также плоские рамки по бокам и кнопки громкости и питания на правом краю.
Спереди девайс будет выглядеть стильно благодаря узким рамкам и аккуратному отверстию для фронтальной камеры.
В нижней части смартфона разместятся динамик и порт USB-C. К сожалению, 3.5-миллиметровый разъём для наушников отсутствует, но этот факт вряд ли кого-то сильно удивит в 2023 году.
Ожидается, что Realme C53 появится в Индии в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной по цене ниже $145. Возможно, на старте продаж будут доступны и другие варианты памяти.