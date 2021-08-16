В сеть «утекли» фотографии нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A03s

Популярный ресурс о технологиях 91mobiles опубликовал пресс-фото Galaxy A03s. Это говорит как минимум о том, что полноценный анонс смартфона состоится в самое ближайшее время.

На рендерах видно, что даже в сверхбюджетных моделях, коим и является «утекший» аппарат, Samsung сохраняет фирменный дизайн, используемый в линейке Galaxy S. Так, например, тройная камера и вспышка находятся в схожем с флагманской линейке блоке.