В сеть «утекли» фотографии нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A03s

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В сеть «утекли» фотографии нового недорогого смартфона Samsung Galaxy A03sКоторые подтвердили уже совсем скорый анонс устройства
Ещё в мае интернет-инсайдер Стив Хэммерстофер опубликовал CAD-чертежи неанонсированного смартфона Samsung Galaxy A03s. И вот, спустя несколько месяцев, в сети появились полноценные качественные снимки грядущей новинки.
Популярный ресурс о технологиях 91mobiles опубликовал пресс-фото Galaxy A03s. Это говорит как минимум о том, что полноценный анонс смартфона состоится в самое ближайшее время.
На рендерах видно, что даже в сверхбюджетных моделях, коим и является «утекший» аппарат, Samsung сохраняет фирменный дизайн, используемый в линейке Galaxy S. Так, например, тройная камера и вспышка находятся в схожем с флагманской линейке блоке.
Напомним, что согласно прежним «сливам», Galaxy A03s получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешение HD+ и будет работать под управлением One UI 3.1, базирующимся на Android 11.
Также смартфон получит до 128 ГБ постоянной и 6 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что цена версии 3/32 ГБ составит 177 долларов (около 13 тыс рублей).