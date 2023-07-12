В Сеть утекли главные характеристики нового флагманского смартфона Vivo iQOO 12

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, одной из главных особенностей iQOO 12 будет процессор Snapdragon 8 Gen 3, разработанный компанией Qualcomm.

Ожидается, что новый чип официально представят в октябре 2023 года, а iQOO 12 станет одним из первых смартфонов, оснащённых им.

Устройство также обладает впечатляющим объёмом оперативной памяти — до 16 ГБ, а внутренний накопитель может быть либо на 512 ГБ, либо на 1 ТБ.

Утечка также раскрыла использование в iQOO 12 AMOLED-дисплея с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Камера смартфона будет представлена 50-мегапиксельным основным сенсором, и, по словам источника, в настоящее время тестируются различные варианты расположения камеры, включая верхний левый угол.

Digital Chat Station также сообщил, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и быстрой 200-Вт зарядкой.