В Сеть утекли изображения складного Galaxy Z Fold 6 SE

Опубликовано 16 октября 2024, 13:301 мин.
В Сеть утекли изображения складного Galaxy Z Fold 6 SEБолее тонкого, чем оригинальная версия
Известный инсайдер Эван Бласс показал рендеры одной из версий ожидаемого складного Galaxy Z Fold 6 SE (Special Edition).
© Samsung
На изображении продемонстрирован несколько отличающийся от оригинального блок камер: тройной объектив в менее округлённом блоке.
На втором рендере показана золотисто-розовая боковая рамка с текстурой. Также изображены две кнопки, — предположительно регулятор громкости и кнопка питания. Рамка выглядит тонкой и плоской, а углы имеют небольшой изгиб. Инсайдер отмечает, что Galaxy Z Fold 6 SE будут тоньше основной версии.
Возможно, будет ещё одна версия Z Fold 6 SE, так как ранее инсайдеры показали рендеры полностью чёрной версии.