В Сеть утекли изображения складного Galaxy Z Fold 6 SE

На изображении продемонстрирован несколько отличающийся от оригинального блок камер: тройной объектив в менее округлённом блоке.

На втором рендере показана золотисто-розовая боковая рамка с текстурой. Также изображены две кнопки, — предположительно регулятор громкости и кнопка питания. Рамка выглядит тонкой и плоской, а углы имеют небольшой изгиб. Инсайдер отмечает, что Galaxy Z Fold 6 SE будут тоньше основной версии.