В сеть утекли качественные фото нового смартфона Motorola Moto G Stylus 2024

Согласно сливу, новинка имеет размеры 162.5 × 74.7 × 8.09 мм, а толщина камеры составляет 10.28 мм.

Вес устройства около 190 граммов. Девайс оснащен 6.5-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением 1080 × 2200 пикселей. В плане связи устройство поддерживает 5G, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, а также оснащено GPS и портом USB-C.

Внутри смартфона находится аккумулятор на 5000 мАч. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, хотя точные характеристики дополнительных камер пока неизвестны. Фронтальная камера предлагает разрешение 8 Мп.

Эти утечки предоставляют предварительное представление о том, что можно ожидать от новинки Motorola. Судя по характеристикам, это будет крепкий середняк.