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В сеть утекли качественные фото Pro-версии нового флагманского смартфона Google
Теперь осталось дождаться официального анонса
Некоторое время назад в сети появились качественные рендеры базового Google Pixel 6 — нового флагманского смартфона Google. Теперь же инсайдеры опубликовали свежую порцию утечек. На этот раз связанных с Pro-версией новинки.
Как и в прошлый раз, в руки журналистов попали изображения смартфона, сильно напоминающие по качеству промо-материалы самой Google.
SlashGear пишет, что Google Pixel 6 Pro получит скруглённый по бокам дисплей и отверстие посередине дисплея. В нём расположится фронтальная камера аппарата.
При этом если верить данным инсайдеров, то новинка получит 6,7-дюймовый экран. В устройство, как и в предыдущее поколение, добавят стереодинамик.
Ожидается, что смартфон получит продвинутую систему вспышки, а также тройную основную камеру.