В сеть утекли качественные фото Pro-версии нового флагманского смартфона Google

Как и в прошлый раз, в руки журналистов попали изображения смартфона, сильно напоминающие по качеству промо-материалы самой Google.

SlashGear пишет, что Google Pixel 6 Pro получит скруглённый по бокам дисплей и отверстие посередине дисплея. В нём расположится фронтальная камера аппарата.