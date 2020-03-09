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Сегодня 15:25
В сеть утекли качественные изображения неанонсированного Huawei P40 Pro
Анонс смартфона ожидается 26 марта
Буквально сегодня в сеть утекли качественные изображения неанонсированного Huawei P40 Pro. Их опубликовал инсайдер под ником AndroidSaint, который считается проверенным источником.
Так, судя по утекшим фотографиям, смартфон оснастят пятимодульной камерой. Предполагается, к слову, что основной датчик камеры будет рассчитан на 52 Мп. Кроме того, по утекшим данным, еще один модуль в камере получит 40 Мп с ультраширокоугольным объективом. Также, согласно инсайдерской информации, грядущий смартфон получит сразу два телевика. Благодаря первому будет обеспечиваться трехкратный оптический зум, тогда как второй будет выдавать десятикратный зум.
Вероятно, на утекших изображениях грядущий смартфон заключен в защитный кейс.
Напомним, что смартфоны Huawei P40 и P40 Pro должны анонсировать уже в ближайшее время, а именно 26 марта в рамках грядущего мероприятия в Париже.