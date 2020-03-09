В сеть утекли качественные изображения неанонсированного Huawei P40 Pro

Так, судя по утекшим фотографиям, смартфон оснастят пятимодульной камерой. Предполагается, к слову, что основной датчик камеры будет рассчитан на 52 Мп. Кроме того, по утекшим данным, еще один модуль в камере получит 40 Мп с ультраширокоугольным объективом. Также, согласно инсайдерской информации, грядущий смартфон получит сразу два телевика. Благодаря первому будет обеспечиваться трехкратный оптический зум, тогда как второй будет выдавать десятикратный зум.

Вероятно, на утекших изображениях грядущий смартфон заключен в защитный кейс.