В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14

Опубликовано 16 декабря 2024, 07:161 мин.
В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14Теперь мы знаем, какой чип будет в его основе
В сеть слили подробности о новом смартфоне Redmi Note 14 4G
Новинка от Xiaomi отличается улучшениями по сравнению с предшественником. Redmi Note 14 4G получит аккумулятор на 5500 мАч, что на 10% больше, чем у Note 13 4G, но сохранит зарядку мощностью 33 Вт, из-за чего время полной зарядки может увеличиться.
Смартфон будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 вместо Glass 3, а его 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, скорее всего, останется неизменным.
Основой Redmi Note 14 4G станет чип MediaTek Helio G99 Ultra, что сделает устройство примерно на 30% производительнее предыдущей модели.
Варианты памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Ожидаются четыре цветовые версии смартфона. Дата релиза пока неизвестна.