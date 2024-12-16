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Опубликовано 16 декабря 2024, 07:16
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В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14

Теперь мы знаем, какой чип будет в его основе
В сеть слили подробности о новом смартфоне Redmi Note 14 4G
В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14
© NotebookCheck

Новинка от Xiaomi отличается улучшениями по сравнению с предшественником. Redmi Note 14 4G получит аккумулятор на 5500 мАч, что на 10% больше, чем у Note 13 4G, но сохранит зарядку мощностью 33 Вт, из-за чего время полной зарядки может увеличиться.

Смартфон будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 вместо Glass 3, а его 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, скорее всего, останется неизменным.

В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14
© NotebookCheck

Основой Redmi Note 14 4G станет чип MediaTek Helio G99 Ultra, что сделает устройство примерно на 30% производительнее предыдущей модели.

Варианты памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Ожидаются четыре цветовые версии смартфона. Дата релиза пока неизвестна.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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