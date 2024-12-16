В сеть утекли характеристики 4G-версии Xiaomi Redmi Note 14

Новинка от Xiaomi отличается улучшениями по сравнению с предшественником. Redmi Note 14 4G получит аккумулятор на 5500 мАч, что на 10% больше, чем у Note 13 4G, но сохранит зарядку мощностью 33 Вт, из-за чего время полной зарядки может увеличиться.

Смартфон будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 вместо Glass 3, а его 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, скорее всего, останется неизменным.