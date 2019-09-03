В сеть утекли характеристики бюджетного Samsung Galaxy A20s

В базе данных TENAA был замечен смартфон Galaxy A20s, который носит кодовое имя SM-A2070. Устройство собрано на базе чипсета Exynos 7884, построенного на основе 14-нм техпроцесса. Смартфон имеет 6,49-дюймовый Infinity-V дисплей с разрешением 1560х720 пикселей, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.
На задней части смартфона расположилась тройная основная камера, а также сканер отпечатка пальцев. По размерам смартфон стандартный для 2019 года: 163,31 х 77,52 х 7,99 мм.
Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy A20s на старте продаж будет стоить 167 долларов. Что же касательно даты анонса устройства — об этом пока никакой информации нет.