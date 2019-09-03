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Сегодня 14:13

В сеть утекли характеристики бюджетного Samsung Galaxy A20s

Это улучшенная версия уже вышедшего Galaxy A20
Судя по имеющимся данным, на следующий год Samsung запланировала глобальное обновление своей популярной линейки смартфонов Galaxy A. Правда перед этим компания, по всей видимости, хочет заметно улучшить уже выпущенную линейку. Так, спецификации одного из “прокаченных” смартфонов линейки Galaxy A были опубликованы китайским центром по сертификации.

В базе данных TENAA был замечен смартфон Galaxy A20s, который носит кодовое имя SM-A2070. Устройство собрано на базе чипсета Exynos 7884, построенного на основе 14-нм техпроцесса. Смартфон имеет 6,49-дюймовый Infinity-V дисплей с разрешением 1560х720 пикселей, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.

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На задней части смартфона расположилась тройная основная камера, а также сканер отпечатка пальцев. По размерам смартфон стандартный для 2019 года: 163,31 х 77,52 х 7,99 мм.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy A20s на старте продаж будет стоить 167 долларов. Что же касательно даты анонса устройства — об этом пока никакой информации нет.

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