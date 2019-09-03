В сеть утекли характеристики бюджетного Samsung Galaxy A20s

На задней части смартфона расположилась тройная основная камера, а также сканер отпечатка пальцев. По размерам смартфон стандартный для 2019 года: 163,31 х 77,52 х 7,99 мм.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy A20s на старте продаж будет стоить 167 долларов. Что же касательно даты анонса устройства — об этом пока никакой информации нет.