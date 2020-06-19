В сеть утекли характеристики бюджетного смартфона Honor 30 Lite 5G с большим аккумулятором

Так, согласно данным источника, смартфон получит 6,5-дюймовый Full HD экран с частотой обновления изображения 90 Гц. Сообщается также, что устройство будет работать на базе MediaTek MT6873 с большим аккумулятором емкостью в 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 22, 5 Вт. Что касается фотовозможностей, аппарат могут оборудовать трехмодульной камерой на 48, 8 и 2 Мп, а также 16 Мп фронтальной.

Предполагается, что Honor 30 Lite 5G анонсируют или 4 или 5 июля вместе с Honor X10 Max. Предварительная стоимость новинки составляет 1600 юаней или около 225 долларов.