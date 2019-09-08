В сеть утекли характеристики дешёвого Samsung с рекордным аккумулятором

В сети появились подробные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy M30s , пока не представленного официально. Их опубликовал индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

По данным источника, размеры смартфона составляют всего 159x75,1x8,9 мм, а вес — 174 или 188 граммов. В любом случае это довольно мало, учитывая, что смартфон получил рекордный для Samsung аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Основная камера смартфона состоит из 48-мегапиесельного модуля апертурой f/2.0, 8-мегапиксельного ульраширокоугольного и модуля на 5 Мп для определения глубины. 24-мегапиксельная камера располагается в каплевидном вырезе 6,4-дюймового Super AMOLED-дисплея и поддерживает AR Emoji.

Смартфон оснащается процессором Exynos 9611, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для зарядки и передачи данных используется порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 9 Pie.