В Сеть утекли характеристики долгожданных смартфонов Xiaomi Redmi Note 13

Для начала, ожидается, что устройства появятся на рынке уже в октябре этого года. Стоит также отметить поразительную мощь камеры новинок.

Все три модели будут оснащены 200-мегапиксельными сенсорами Samsung HPX, а это значит, что никуда нам не деться от выдающегося качества снимков. Кроме того, экраны смартфонов получат сертифицированную защиту для глаз и разрешение в 1,5K.

Если говорить о зарядке и аккумуляторе, то две «бюджетные» модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и иметь аккумулятор ёмкостью около 5120 мАч.

Версия Pro+ будет поддерживать 120 Вт быструю зарядку, хотя ёмкость аккумулятора будет чуть меньше — около 5000 мАч.

Что касается «начинки», то Redmi Note 13 Pro, вероятно, будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, а Pro+ — на Dimensity 7200. Оба устройства получат разный объём оперативной памяти и внутреннего хранилища.