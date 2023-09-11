В Сеть утекли характеристики долгожданных смартфонов Xiaomi Redmi Note 13

В Сеть утекли характеристики долгожданных смартфонов Xiaomi Redmi Note 13Намечается достойное обновление серии
Согласно информации, раскрытой известным китайским инсайдером Digital Chat Station, новая серия смартфонов Redmi Note 13 от Xiaomi обещает стать настоящим прорывом.
Для начала, ожидается, что устройства появятся на рынке уже в октябре этого года. Стоит также отметить поразительную мощь камеры новинок.
Все три модели будут оснащены 200-мегапиксельными сенсорами Samsung HPX, а это значит, что никуда нам не деться от выдающегося качества снимков. Кроме того, экраны смартфонов получат сертифицированную защиту для глаз и разрешение в 1,5K.
Если говорить о зарядке и аккумуляторе, то две «бюджетные» модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и иметь аккумулятор ёмкостью около 5120 мАч.
Версия Pro+ будет поддерживать 120 Вт быструю зарядку, хотя ёмкость аккумулятора будет чуть меньше — около 5000 мАч.
Что касается «начинки», то Redmi Note 13 Pro, вероятно, будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, а Pro+ — на Dimensity 7200. Оба устройства получат разный объём оперативной памяти и внутреннего хранилища.