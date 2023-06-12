В Сеть утекли характеристики флагманского Realme GT Neo 5 Pro

В Сеть утекли характеристики флагманского Realme GT Neo 5 ProИ они, стоит отметить, очень даже впечатляют
В течение последних недель и месяцев по Сети активно ходят слухи о новом флагмане Realme — GT Neo 5 Pro. И вот, благодаря популярному инсайдеру Digital Chat Station, нам стали известны новые интересные детали об этом устройстве.
Так, одной из самых захватывающих особенностей долгожданного смартфона будет его плоский OLED-дисплей с минимальными рамками. Это будет 1,5K-экран с частотой обновления 144 Гц.
Стоит отметить, что Realme воспользуется той же 6,74-дюймовой OLED-панелью, которая ранее использовалась в их смартфонах Realme GT Neo 5 и GT Neo 5 SE, выпущенных в начале 2023 года.
В основу новинки ляжет топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Несмотря на то, что пока нет информации о ёмкости аккумулятора, ожидается, что устройство будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт.
По слухам, на задней панели GT Neo 5 Pro будет располагаться 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Подробностей о других камерах пока что нет.