В сеть утекли характеристики главного конкурента Xiaomi

Утечка, на которую и ссылается информатор, произошла на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Смартфон получил 6,57-дюймовый IPS экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, который, к тому же, оснастили поддержкой частоты обновления равной 120 Гц.

Realme X50 5G работает на базе 765G и имеет аккумулятор емкостью 4200 мАч с технологией быстрой зарядки, мощность которой достигает 30 Вт. В базовой комплектации смартфон получил 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти, тогда как более старшие модели имеют 8 Гб/12 Гб оперативной и 128 Гб/256 Гб внутренней памяти. Что касается фотовозможностей новинки, то основная камера имеет четыре модуля с разрешением 2 Мп, 8 Мп, 12 Мп и 64 Мп, а также сдвоенную селфи-камеру с датчиками на 8 Мп и 16 Мп. Сообщается, что Realme X50 5G должны официально продемонстрировать уже через три дня.