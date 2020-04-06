В сеть утекли характеристики грядущего 5G-смартфона от LG

Сообщается, что грядущий 5G-смартфон LG Chocolate оснастят или 6,7-дюймовым или же 6,9-дюймовым экраном. Согласно предварительным данным, новинка будет работать на базе Snapdragon 765G с энергоемким аккумулятором на 4000 мАч. Что касается фотовозможностей, предполагается, что устройство получит четырехмодульную камеру, основной датчик в которой будет иметь 48 Мп.

Ожидается, что минимальная стоимость 5G-смартфона LG составит приблизительно 810 долларов, однако некоторые источники говорят о 688 долларах. Ранее сообщалось о том, что смартфон должны официально представить уже в следующем месяце, а именно 15 числа.