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В сеть утекли характеристики грядущего 5G-смартфона от LG
Ожидается, что его представят 15 мая
В крупном интернет портале Naver нескольким ранее была опубликована информация о том, что LG планирует выпустить новую 5G версию смартфона серии Chocolate. А уже сейчас в сеть утекли характеристики грядущего смартфона южнокорейской компании.
Сообщается, что грядущий 5G-смартфон LG Chocolate оснастят или 6,7-дюймовым или же 6,9-дюймовым экраном. Согласно предварительным данным, новинка будет работать на базе Snapdragon 765G с энергоемким аккумулятором на 4000 мАч. Что касается фотовозможностей, предполагается, что устройство получит четырехмодульную камеру, основной датчик в которой будет иметь 48 Мп.
Ожидается, что минимальная стоимость 5G-смартфона LG составит приблизительно 810 долларов, однако некоторые источники говорят о 688 долларах. Ранее сообщалось о том, что смартфон должны официально представить уже в следующем месяце, а именно 15 числа.