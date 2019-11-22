В сеть утекли характеристики грядущего Samsung Galaxy A71

Так, стало известно, что одной из ключевых особенностей устройства является прямоугольная четырехмодульная камера, сенсоры в которой расположены в форме буквы L. Ранее сообщалось, что разрешение модулей будет составлять 48 Мп и два модуля по 12 Мп, один из которых будет представлять из себя времяпролетную камеру. Что касается фронтальной камеры, то она будет выполнена в небольшом отверстии в верхней части экрана.