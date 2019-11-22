В сеть утекли характеристики грядущего Samsung Galaxy A71
Так, стало известно, что одной из ключевых особенностей устройства является прямоугольная четырехмодульная камера, сенсоры в которой расположены в форме буквы L. Ранее сообщалось, что разрешение модулей будет составлять 48 Мп и два модуля по 12 Мп, один из которых будет представлять из себя времяпролетную камеру. Что касается фронтальной камеры, то она будет выполнена в небольшом отверстии в верхней части экрана.
Сообщается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 675, а также 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор Samsung Galaxy A71 будет рассчитан на емкость равную 4500 мАч. Новинка будет иметь 6,7 дюймовый AMOLED-дисплей, с разрешением 2400x1080 пикселей. Отмечается, что телефон оснастят поддержкой USB Type-C порта и 3,5-мм аудиоразъёма. На данный момент информация о стоимости новинки, а также дате анонса - не разглашается.