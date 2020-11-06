В сеть утекли характеристики и первые изображения недорогого камерофона Xiaomi Redmi Note 9 5G

Смартфоны засветились в базе китайского регулятора TENNA.Так, стало известно, что Redmi Note 9 оснастят 6,53-дюймовым экраном, тогда как старшая версия получит 6,67 дюймов и частоту обновления экрана 120 Гц. Работать новинка будет на базе MediaTek Dimensity 800U с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. В то же время, сердцем Pro-версии выступит Snapdragon 750G, а аккумулятор получит емкость 4820 мАч. Сообщается, что объем оперативной памяти смартфонов составит от 4 до 12 ГБ, тогда как внутренней - от 64 до 256 ГБ.