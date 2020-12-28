В сеть утекли характеристики и предварительная стоимость грядущего флагмана Sony Xperia 1 III

Информацией поделился инсайдер TheGallox_ в социальной сети Twitter. Так, по его словам, Xperia 1 III получит 6,5-дюймовый OLED экран с разрешением 4K и поддержкой HDR. Помимо прочего, согласно данным источника, аппарат оборудуют 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, а работать он будет на базе нового процессора Snapdragon 888. Кроме того, инсайдер утверждает, что грядущий флагман Sony получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Боковую часть устройства оснащена сканером отпечатков пальцев.

На данный момент информации о том, когда состоится анонс Xperia 1 III - нет, однако предполагается, что произойдет это уже в начале 2021 года. Предварительная цена устройства составляет 1200 долларов.