В сеть утекли характеристики и внешность недорогого планшета Samsung

На изображениях можно заметить и сканер отпечатков пальцев, размещенный с боковой грани, два динамика снизу, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Инсайдер утверждает, что новинка получит 10,4-дюймовый экран с разрешением FHD +, основную камеру на 8 Мп, динамики с поддержкой Dolby Atmos. Всего компания выпустит две модификации — с LTE и с Wi-Fi.