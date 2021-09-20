В сеть утекли характеристики и внешность недорогого планшета Samsung

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В сеть утекли характеристики и внешность недорогого планшета SamsungSamsung Galaxy Tab A8 2021
Незадолго до анонса недорогого планшета Samsung Galaxy Tab A8 2021 в сеть просочились его технические особенности, а также внешний вид.
Подробностями о неанонсированном планшете среднего уровня поделился проверенный информатор @OnLeaks и издание 91mobiles. Суда по рендерам, внешне планшет будет похож на предшественника — Galaxy Tab A7. Так, его оснастят прямоугольным корпусом, толстыми рамками, одним модулем камеры на задней панели, а также селфи-камерой для видеочатов, расположенной на фронтальной стороне.
На изображениях можно заметить и сканер отпечатков пальцев, размещенный с боковой грани, два динамика снизу, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Инсайдер утверждает, что новинка получит 10,4-дюймовый экран с разрешением FHD +, основную камеру на 8 Мп, динамики с поддержкой Dolby Atmos. Всего компания выпустит две модификации — с LTE и с Wi-Fi.