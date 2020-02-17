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В сеть утекли характеристики неанонсированного бюджетного смартфона Honor
Речь о Honor 9X Lite
Напомним, что буквально в начале февраля инсайдеры заявили, что дочерняя компания Huawei, а именно бренд Honor, готовит новый доступный смартфон под названием Honor 9X Lite. Сейчас же в сеть утекли характеристики неанонсированного бюджетного смартфона Honor.
По словам источников, смартфон оснастят 6,5-дюймовым FullView экраном с селфи-камерой на 16 Мп. Основная же камера, в свою очередь, будет состоять из двух модулей на 48 и 2 Мп. Honor 9X Lite будет работать на базе Kirin 710 с фирменной оболочкой EMUI 9.0 . Новинка получит 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор емкостью 3750 мАч.
Предварительная стоимость грядущего бюджетника составляет порядка 210 долларов или 13,3 тыс рублей.