В сеть утекли характеристики неанонсированного бюджетного смартфона Honor

По словам источников, смартфон оснастят 6,5-дюймовым FullView экраном с селфи-камерой на 16 Мп. Основная же камера, в свою очередь, будет состоять из двух модулей на 48 и 2 Мп. Honor 9X Lite будет работать на базе Kirin 710 с фирменной оболочкой EMUI 9.0 . Новинка получит 4 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор емкостью 3750 мАч.