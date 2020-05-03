В сеть утекли характеристики неанонсированного флагмана Samsung Galaxy Note20

Предполагалось, что грядущая новинка получит ускоренную версию процессора Snapdragon 865, а именно Snapdragon 865+, которую, как предполагается, Qualcomm выпустит уже этим летом. Сейчас же, благодаря данным, найденным в базе популярного бенчмарка Geekbench, стало очевидно, что надеяться на это не стоит. Так, согласно опубликованным данным, Galaxy Note20 оснастят Snapdragon 865.

Сообщается также, что новинка получит оперативную память объемом 8,22 ГБ. Предполагается также наличие модификаций на 10, 12 и 16 ГБ. Работать же флагман, по предварительным данным, будет на базе Android 10.