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В сеть утекли характеристики неанонсированного флагмана Samsung Galaxy Note20
Ожидается, что представят его этой осенью
Напомним, что смартфоны южнокорейского гиганта Samsung серии Note20 должны быть официально представлены лишь осенью. Однако в сеть уже утекли характеристики неанонсированного флагмана Galaxy Note20.
Предполагалось, что грядущая новинка получит ускоренную версию процессора Snapdragon 865, а именно Snapdragon 865+, которую, как предполагается, Qualcomm выпустит уже этим летом. Сейчас же, благодаря данным, найденным в базе популярного бенчмарка Geekbench, стало очевидно, что надеяться на это не стоит. Так, согласно опубликованным данным, Galaxy Note20 оснастят Snapdragon 865.
Сообщается также, что новинка получит оперативную память объемом 8,22 ГБ. Предполагается также наличие модификаций на 10, 12 и 16 ГБ. Работать же флагман, по предварительным данным, будет на базе Android 10.