В сеть утекли характеристики неанонсированного компактного смартфона Nokia C1 Plus

Смартфон засветился в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования. Согласно обнародованным данным, аппарат оснастят 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей. В длину грядущее устройство составляет всего 149 мм. Работает Nokia C1 Plus на базе восьмиядерного процессора. Также аппарату приписывают 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней.

Nokia C1 Plus получит поддержку Wi-Fi, камеру на 5 Мп и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Представить новинку, согласно данным источников, должны уже 15 декабря. Вероятно, ориентировалась компания, при создании смартфона, на старшее поколение.