В сеть утекли характеристики неанонсированного смартфона Huawei Enjoy Z

Характеристики были “слиты” китайскими ритейлерами, в числе которых Suning и Tmall. Так, согласно опубликованным продавцами данным, смартфон получит 6,5-дюймовый Full HD+ экран с частотой обновления, равной 90 Гц. Предполагается, что сердцем Huawei Enjoy Z выступит процессор Kirin 710F или MediaTek Dimensity 800 SoC. Смартфон будет доступен в нескольких модификациях, а именно на 6/64 Гб, 6/128Гб, а также 8/128Гб.