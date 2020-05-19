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В сеть утекли характеристики неанонсированного смартфона Huawei Enjoy Z
Он может стать самым доступным смартфоном компании
В сеть утекли характеристики неанонсированного смартфона Huawei Enjoy Z. Напомним, что буквально вчера представители технологического гиганта Huawei подтвердили, что официально представят новинку лишь в конце мая, а именно 24 числа.
Характеристики были “слиты” китайскими ритейлерами, в числе которых Suning и Tmall. Так, согласно опубликованным продавцами данным, смартфон получит 6,5-дюймовый Full HD+ экран с частотой обновления, равной 90 Гц. Предполагается, что сердцем Huawei Enjoy Z выступит процессор Kirin 710F или MediaTek Dimensity 800 SoC. Смартфон будет доступен в нескольких модификациях, а именно на 6/64 Гб, 6/128Гб, а также 8/128Гб.
Что касается фотовозможностей, то судя по всему, смартфон получит трехмодульную камеру на 48, 8 и 2 Мп. Предполагается, что Enjoy Z станет самым доступным смартфоном компании.