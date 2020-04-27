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В сеть утекли характеристики неанонсированного Xiaomi Redmi 10X
А все благодаря постеру, посвященному фирменной оболочке компании
В сети появился постер, посвященный фирменной оболочке китайского гиганта MIUI 12, благодаря чему, к слову, утекли и характеристики неанонсированного Xiaomi Redmi 10X.
Об этом рассказал инсайдер Мукул Шарма, который является проверенным источником. Так, согласно информации информатора, серийный номер M2003J15SC, который можно заметить на опубликованном постере, принадлежит смартфону Redmi 10X.
Так, согласно информации инсайдера, смартфон получит аккумулятор емкостью 4780 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также сообщается, что экран новинки будет соответствовать разрешению 2340 х 1080 пикселей, а работать устройство будет на базе Qualcomm Snapdragon 865. Однако инсайдер отметил, что вероятнее всего компания не станет оснащать Redmi 10X флагманской платформой. Предполагается, что устройство получит MediaTek Helio G85.