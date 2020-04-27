В сеть утекли характеристики неанонсированного Xiaomi Redmi 10X

Так, согласно информации инсайдера, смартфон получит аккумулятор емкостью 4780 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также сообщается, что экран новинки будет соответствовать разрешению 2340 х 1080 пикселей, а работать устройство будет на базе Qualcomm Snapdragon 865. Однако инсайдер отметил, что вероятнее всего компания не станет оснащать Redmi 10X флагманской платформой. Предполагается, что устройство получит MediaTek Helio G85.