В сеть утекли характеристики недорогого Huawei Nova 8 SE

Сообщается, что грядущая линейка Nova 8 будет состоять из трех моделей, в числе которых Nova 8 SE, Nova 8 и Nova 8 Pro. Согласно обнародованным данным, Huawei Nova 8 SE получит ЖК-дисплей на 6,53 дюйма с вырезом для 16 Мп селфи-камеры. В толщину устройство составит 7,46 мм, тогда как вес будет соответствовать 178 г. Что касается основной камеры, предполагается 4 модуля на 64, 8 , 2 и 2 Мп.

По словам информатора, Huawei Nova 8 SE оборудуют аккумулятором ёмкостью 3800 мАч. Смартфону приписывают поддержку быстрой зарядки на 66 Вт.