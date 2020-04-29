В сеть утекли характеристики недорогого Huawei P Smart 2020

Источник отметил, что, вероятно, в связи с нежеланием компании лишаться сервисов Google, Huawei выпустит старое устройство под видом нового. Так, согласно опубликованной информации, грядущий Huawei P Smart 2020 будет схож характеристиками с Huawei P Smart 2019.

Предполагается, что Huawei P Smart 2020 получит 6,21-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD. Источники отмечают, что сердцем смартфона будет выступать более старый Kirin 710F. Смартфон может получить 4ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор емкостью в 3400 мАч.

Предполагается, что стоимость грядущего смартфона будет составлять как минимум 200 долларов или 14,7 тыс рублей.