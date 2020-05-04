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В сеть утекли характеристики необычного смартфона Realme X3 SuperZoom
Его могут представить уже в мае
Напомним, что нескольким ранее инсайдеры поделились информацией о неанонсированном смартфоне Realme X3 SuperZoom. Так, выяснилось, что в тесте на производительность, при использовании всех ядер, новинка набрала порядка 2507 баллов. Сейчас же в сеть утекли характеристики необычного смартфона.
Сообщается, что смартфон будет работать на базе Snapdragon 855+ с 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор устройства будет иметь емкость 4200 мАч. Кроме того, согласно данным источника, в смартфон оснастят поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
Помимо технических характеристик источники поделились и качественным рендером. Отметим, что необычный дизайн устройства позволит ему выделиться среди других моделей конкурентов. Ожидается, что официально Realme X3 SuperZoom представят уже в этом месяце.