В сеть утекли характеристики необычного смартфона Realme X3 SuperZoom

Сообщается, что смартфон будет работать на базе Snapdragon 855+ с 12 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор устройства будет иметь емкость 4200 мАч. Кроме того, согласно данным источника, в смартфон оснастят поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Помимо технических характеристик источники поделились и качественным рендером. Отметим, что необычный дизайн устройства позволит ему выделиться среди других моделей конкурентов. Ожидается, что официально Realme X3 SuperZoom представят уже в этом месяце.