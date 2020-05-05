В сеть утекли характеристики нового бюджетного смартфона Huawei

Характеристиками поделился инсайдер Судханшу Амбхоре, опубликовав их в своем Twitter аккаунте. Согласно его данным, Huawei Y6P получит процессор MediaTek Helio P22, а также 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Смартфон могут оснастить ЖК-экраном с разрешением 1600 х 720 пикселей и 8 Мп селфи-камерой. Что касается основной, то она, по словам инсайдера, будет оборудована тремя датчиками на 13, 5 и 2 Мп.

Грядущий бюджетник может получить энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч. Также сообщается, что новинка будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 10.