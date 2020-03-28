В сеть утекли характеристики нового недорогого смартфона Samsung Galaxy M11
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Судханшу Амбхоре, благодаря которому мы знаем, что новинка от южнокорейского гиганта будет построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 450, иметь 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Размер экрана новинки составит 6,4 дюйма, а разрешение составит 1560 х 720 пикселей. Фронтальная камера на 8 Мп расположится в аккуратном вырезе прямо в дисплее, а основная тройная камера получит разрешение 13, 5 и 2 Мп. Емкость аккумулятора Galaxy M11 составит 5 000 мАч, будет иметься поддержка проводной зарядки на 15 Вт, а также поддержка MicroSD карт.
К сожалению, точной даты анонса устройства все еще нет, но, вполне вероятно, состоится демонстрация уже совсем скоро, учитывая, что абсолютно все основные характеристики смартфона стали достоянием общественности. Что же касательно цены, то если посмотреть на стоимость предшественника — Galaxy M10 — смартфон будет продаваться за 100-150 долларов или 8-12 тыс рублей, что при нынешнем курсе не так уж и много.