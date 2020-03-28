В сеть утекли характеристики нового недорогого смартфона Samsung Galaxy M11

К сожалению, точной даты анонса устройства все еще нет, но, вполне вероятно, состоится демонстрация уже совсем скоро, учитывая, что абсолютно все основные характеристики смартфона стали достоянием общественности. Что же касательно цены, то если посмотреть на стоимость предшественника — Galaxy M10 — смартфон будет продаваться за 100-150 долларов или 8-12 тыс рублей, что при нынешнем курсе не так уж и много.