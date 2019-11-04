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В сеть утекли характеристики нового сгибаемого смартфона-раскладушки Samsung
Устройство явно будет флагманского уровня
Буквально недавно Samsung показала свое видение будущего складных смартфонов, продемонстрировав Samsung W20 — “переосмысление” раскладушек с использованием гибкого дисплея. Сейчас же в сети появилась информация о том, какое железо будет установлено в смартфоне в момент его выхода.
Так, по данным интернет-инсайдеров, своеобразный “Galaxy Fold 2” будет построен на базе Snapdragon 855 Plus, иметь от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ памяти постоянной. При этом на задней стороне устройства расположится основная камера состоящая из четырех модулей: два 12 Мп, один 16 Мп и датчик глубины. Разрешение же фронтальной камеры составит 16 Мп.
Но самым удивительным в новинке будет даже не его железо. Если верить словам все тех же информаторов, Samsung попросит за новое устройство даже больше, чем за и так не самый дешевый Samsung Galaxy Fold. Так, Samsung W20 по последним данным на старте будет стоить 3 130 долларов.