В сеть утекли характеристики нового Xiaomi Mi Mix

Напомним, что буквально на этой неделе китайский гигант анонсировал долгожданный Xiaomi Mi Mix 4. По словам инсайдера, новый смартфон серии будет иметь аналогичную мощность зарядки. Так, согласно утекшим данным, новинку оснастят энергоемким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.

В сети полагают, что данным смартфоном может вполне оказаться Pro версия Xiaomi Mi Mix. Есть также мнение, что речь идет о Xiaomi Mi Mix Fold 2, который, по слухам, должны представить уже в этом году.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 приписывают флагманский процессор Snapdragon 888, быстрый экран с обновлением изображения 120 Гц и камеру на 108 Мп.