В сеть утекли характеристики новых бюджетных смартфонов Nokia

Так, сообщается, что Nokia 5.2 будет работать на базе Snapdragon 632 с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутренней памяти, в то время как некоторые рынки получат модификацию на 4Гб/64Гб памяти. Смартфон получит восьмиядерный чип Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 506. Что касается аккумулятора, то его емкость будет рассчитана на 3500 мАч.

Nokia 1.3 же, в свою очередь, будет работать на базе MediaTek с 1 Гб оперативной и 8 Гб внутренней памяти. Устройство получит энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч, а также дисплей на шесть дюймов по диагонали. Исходя из утечки, стоимость Nokia 5.2 будет составлять порядка 169 евро, тогда как Nokia 1.3 будет доступен за 79 евро.