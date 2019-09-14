В сеть утекли характеристики новых флагманов OnePlus

Новый флагман OnePlus 7T будет иметь 6,55-дюймовым дисплей с поддержкой технологии Fluid AMOLED. Разрешение экрана будет составлять 2400 на 1080 и 402 пикселей на дюйм, с частотой обновления 90 Гц. Он будет оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев. Обе новинки будут поддерживать стандарт HDR10 + и работать на базе процессора Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти. OnePlus 7T можно будет приобрести в версиях на 128 ГБ и 256 ГБ. Также стало известно, что аккумулятор нового флагмана равен 3800 мАч и поддерживает новый стандарт быстрой зарядки Warp Charge 30T. Известно, что на смартфонах будет установлена новая версия OxygenOS на базе Android 10. Что касается фотовозможностей, OnePlus 7T оснастили основной камерой в 48 Мп, который соединен с телеобъективом в 12 Мп с двухкратным оптическим зумом. В него также добавили добавили камеру в 16 Мп с углом обзора 120 °. OnePlus создал новый макро режим и режим супер замедленной съемки 960 FPS. Селфи камера новинок равна 16 Мп.

Oneplus 7T Pro, в свою очередь, будет иметь 6,65-дюймовый дисплей с разрешением 3100 на 1440 и 516 пикселей на дюйм, с той же частотой обновления 90 Гц, а также экранный датчик отпечатков пальцев. Смартфон будет продаваться в версии на 256 Гб. В Oneplus 7T Pro сохранится система с тремя задними камерами: основная, равная 48 Мп, телеобъектив 8 Мп с трехкратным оптическим зумом и сверхширокая камера 16 Мп, с углом обзора 120 °. В новом флагмане будет режим макросъемки, режим Nightscape и возможность записать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду в 720р. Емкость аккумулятора составит 4085 мАч с поддержкой стандарта WARP Charge 30T.

Согласно утечке, оба устройства должны представить 10 октября, а поступление в продажу ожидается 15 октября.