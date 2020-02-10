В сеть утекли характеристики ожидаемого флагмана Xiaomi Mi Mix 4

Предполагается, что Xiaomi Mi Mix 4 окажется смартфоном со сверхбыстрым дисплеем. Так, его должны оснастить экраном, частота обновления которого составит 120 Гц. По предварительным данным, устройство получит поддержку технологии быстрой зарядки Super Charge Turbo, мощность которой достигает 100 Вт. На данный момент информация о точной дате анонса смартфона так и не была подтверждена представителями компании.