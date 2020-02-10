Телефоны
Сегодня 17:26
В сеть утекли характеристики ожидаемого флагмана Xiaomi Mi Mix 4
Он получит рекордный зум
Несмотря на то, что Xiaomi Mi Mix 4 еще не был официально анонсирован, в сеть уже утекли характеристики ожидаемого флагмана китайского гиганта. Информацией поделился инсайдер под ником Xiaomishka, который является проверенным источником.
Так, согласно информации источника, флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит камеру с рекордным зумом. Инсайдер также опубликовал шуточную картинку, которая намекает на потенциал камеры в грядущем смартфоне.
Предполагается, что Xiaomi Mi Mix 4 окажется смартфоном со сверхбыстрым дисплеем. Так, его должны оснастить экраном, частота обновления которого составит 120 Гц. По предварительным данным, устройство получит поддержку технологии быстрой зарядки Super Charge Turbo, мощность которой достигает 100 Вт. На данный момент информация о точной дате анонса смартфона так и не была подтверждена представителями компании.