В сеть «утекли» характеристики первого смартфона OnePlus на ещё не вышедшем Android 12

Так, например, OnePlus намерена расширить линейку OnePlus 9 новым смартфоном — OnePlus 9RT. Устройство, судя по данным Android Central, выйдет в четвёртом квартале 2021-го и получит в качестве основы чип Snapdragon 870 от Qualcomm.

В качестве главного датчика основной камеры в устройстве выступит Sony IMX766 на 50 Мп. Его «дополнят» 16 Мп сверхширокоугольный и 5 Мп макро модули, а также 2 Мп датчик глубины. Экран будет выполнен по технологии AMOLED и получит частоту обновления 120 Гц.

Но одной из главных особенностей устройства станет работа под управлением Android 12 прямо «из коробки». OnePlus 9RT в принципе станет первым смартфоном компании, который сможет похвастаться подобным.