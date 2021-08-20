В сеть «утекли» характеристики первого смартфона OnePlus на ещё не вышедшем Android 12

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Сегодня в 09:49
В сеть «утекли» характеристики первого смартфона OnePlus на ещё не вышедшем Android 12Устройство явно не разочарует, если цена не подведёт
Google выпустит Android 12 лишь в начале осени. Но несмотря на это, уже сейчас многие производители готовят свои первые устройства на базе новой версии мобильной операционной системы.
Так, например, OnePlus намерена расширить линейку OnePlus 9 новым смартфоном — OnePlus 9RT. Устройство, судя по данным Android Central, выйдет в четвёртом квартале 2021-го и получит в качестве основы чип Snapdragon 870 от Qualcomm.
В качестве главного датчика основной камеры в устройстве выступит Sony IMX766 на 50 Мп. Его «дополнят» 16 Мп сверхширокоугольный и 5 Мп макро модули, а также 2 Мп датчик глубины. Экран будет выполнен по технологии AMOLED и получит частоту обновления 120 Гц.
Но одной из главных особенностей устройства станет работа под управлением Android 12 прямо «из коробки». OnePlus 9RT в принципе станет первым смартфоном компании, который сможет похвастаться подобным.