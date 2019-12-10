В сеть утекли характеристики самого тонкого 5G смартфона

Так, китайский регулятор TENAA добавил в свою базу Oppo Reno 3 Pro 5G, что и позволило выяснить ряд характеристик новинки. Известно, что устройство оснастят 6,5 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, с емкостью аккумулятора равной 4000 мАч. Reno 3 Pro 5G будет иметь 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.