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Сегодня 13:05
В сеть утекли характеристики самого тонкого 5G смартфона
Oppo Reno 3 Pro 5G
Напомним, что компания Oppo работает над рекордно тонким смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения Reno 3 Pro 5G. Ранее о смартфоне было известно не многое, однако сейчас в сеть утекли некоторые особенности грядущего устройства.
Так, китайский регулятор TENAA добавил в свою базу Oppo Reno 3 Pro 5G, что и позволило выяснить ряд характеристик новинки. Известно, что устройство оснастят 6,5 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, с емкостью аккумулятора равной 4000 мАч. Reno 3 Pro 5G будет иметь 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
Смартфон оборудуют четырехмодульной камерой, датчики которой имеют разрешение 48, 13, 8 и 2 Мп. Что касается селфи камеры, то ее разрешение составляет 32 Мп.