В сеть утекли характеристики удешевленной версии Xiaomi Mi 10 со 108 Мп камерой

Так, согласно данным источников, Mi 10i получит экран с частотой обновления 120 Гц, а работать он будет на базе процессора Snapdragon 750. Помимо прочего смартфон должны оснастить основной камерой на 108 Мп. Что интересно, такие же технические особенности встречаются в Redmi Note 9 Pro 5G. Кроме того, ранее инсайдеры сообщали о том, что Xiaomi Mi 10i станет международной версией устройства Redmi.

Анонс удешевленной версии флагмана Mi 10 состоится в начале следующего года, а именно 5 января.