В сеть утекли характеристики Xiaomi Redmi Note 9 накануне анонса

Что же до самих характеристик Redmi Note 9, то, судя по всему, устройство получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей разрешнением 2340 х 1080 пикселей. Работать смартфон будет на базе процессора MediaTek Helio G85, иметь от 3 до 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Также смартфон получит основную квадрокамеру на 48, 8, 2 и 2 Мп, и фронтальную камеру на 13 Мп. Из интересного также можно отметить емкий аккумулятор на 5 020 мАч и наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей, чем не могут похвастаться “старшие” братья в лице Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max.