В сеть утекли характеристики загадочного смартфона Redmi

Так, согласно утекшим данным, Redmi M2003J15SC 4G получит 6,53-дюймовый экран, тогда как размер самого смартфона составит 162,3 x 77,2 x 8,9 мм. В TENAA также указано, что устройство получит емкость аккумулятора равную 4920 мАч. Издание Gizmochina, в свою очередь, опубликовало характеристики загадочного смартфона, полученные прямиком от китайских источников. Так, по их данным, устройство может получить более энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки до 22,5 Вт. Что касается фотовозможностей, то устройство могут оборудовать 13 Мп селфи-камерой, а также основной на 48 Мп.

Согласно данным источника, Redmi M2003J15SC оснастят двухъядерным 2,0 ГГц процессором. Предполагается, что он будет работать на базе Helio G80 от MediaTek.