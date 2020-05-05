В сеть утекли новые подробности о грядущем игровом смартфоне Lenovo

Что касается технических характеристик, то по слова инсайдеров, смартфон получит 20 Мп селфи-камеру, а также двухмодульную основную, с датчиками на 64 и 26 Мп. Сердцем устройства может выступить Qualcomm Snapdragon 865. Отмечается также, что игровой смартфон оборудуют экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, тогда как частота работы сенсора может достигнуть 270 Гц.