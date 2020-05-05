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Сегодня 13:02
В сеть утекли новые подробности о грядущем игровом смартфоне Lenovo
Включая качественные изображения
Напомним, что ранее стало известно, что компания Lenovo готовит новый игровой смартфон Legion. Сейчас же в сеть утекли новые подробности о грядущем устройстве, включая ряд качественных изображений.
Так, инсайдеры портала XDA Developers опубликовали несколько изображений, которые, по их словам, представляют из себя скриншоты из официальный рекламных тизеров компании. На опубликованных снимках можно достаточно хорошо ознакомиться с внешним видом грядущего игрового смартфона. Особенностью устройства, судя по видео, станет выезжающая сбоку камера.
Что касается технических характеристик, то по слова инсайдеров, смартфон получит 20 Мп селфи-камеру, а также двухмодульную основную, с датчиками на 64 и 26 Мп. Сердцем устройства может выступить Qualcomm Snapdragon 865. Отмечается также, что игровой смартфон оборудуют экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, тогда как частота работы сенсора может достигнуть 270 Гц.