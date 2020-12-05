В сеть утекли новые подробности о грядущем смартфоне-преемнике недорогого Nokia 5.3
В частности, на сайте появился схематический рисунок грядущей новинки. Судя по утечке, смартфон унаследует внешность модели Nokia 3.4, которую анонсировали осенью 2020 года. Как можно заметить, Nokia 5.4, равно как и Nokia 3.4, получил дисплей с расположенным в левом верхнем углу вырезом для селфи-камеры. Схожи смартфоны и блоками основной камеры. Однако Nokia 5.4, согласно данным источников, оснастят четырехмодульной камерой, в отличии от младшей модели с тремя датчиками.
На задней панели расположится сканер отпечатков пальцев. Известно, что смартфон будет иметь поддержку одновременного использования двух SIM-карт и карты памяти microSD. Предполагается, что Nokia 5.4 оборудуют дисплеем на 6,4 дюйма, оперативной памятью на 4 ГБ и внутренней на 64 или 128 ГБ.