В сеть утекли новые подробности о смартфоне Samsung с аккумулятором на 7000 мАч

На этот раз источникам удалось выяснить о модификациях, которые предложит покупателям южнокорейская компания. Так, согласно обнародованным данным, Samsung Galaxy M51 будет иметь модель на 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Кроме того, новинка может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Устройству приписывают процессор Snapdragon 730, Super AMOLED экран с диагональю на 6,5 или 6,67 дюймов в разрешении Full HD+. Что касается фотовозможностей, предполагается, что основная камера будет состоять из модулей на 64, 12 и 5 Мп. В то же время, фронтальная камера может получит 32 Мп.