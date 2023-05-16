В Сеть утекли официальные фото нового смартфона HTC

В Сеть утекли официальные фото нового смартфона HTCКачество шакальное, но общее понимание даёт
Уже через два дня, 18 мая, HTC вернётся на рынок смартфонов со своей легендарной линейкой HTC U.
Речь идёт о модели HTC U23 Pro, который станет первым устройством в серии, ушедшей в затишье с 2020 года. Именно тогда компания представила последний на данный момент девайс линейки — HTC U20 5G.
Ранние утечки фотографий HTC U23 Pro раскрыли, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 1, что делает его скорее среднебюджетным, чем флагманским устройством.
Другие характеристики, обнаруженные всё на тех же фотографиях, показывают, что U23 Pro будет иметь как минимум 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.
Но куда интереснее свежие пресс-рендеры, появившиеся в Сети благодаря инсайдеру evleaks. Причём он отдельно отметил тот факт, что его самая первая утечка в Twitter в своё время также касалась телефона HTC.