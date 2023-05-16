В Сеть утекли официальные фото нового смартфона HTC

Речь идёт о модели HTC U23 Pro, который станет первым устройством в серии, ушедшей в затишье с 2020 года. Именно тогда компания представила последний на данный момент девайс линейки — HTC U20 5G.

Ранние утечки фотографий HTC U23 Pro раскрыли, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 1, что делает его скорее среднебюджетным, чем флагманским устройством.