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В сеть «утекли» официальные фото всей флагманской линейки Samsung Galaxy S21
Чем ближе анонс, тем больше качественных «сливов»
На улице любителей флагманов Samsung сегодня праздник — в сеть, до официального анонса, «утекли» официальные фото всей линейки Galaxy S21. Причём посмотреть можно и на Galaxy S21, и на Galaxy S21+ и даже на Galaxy S21 Ultra.
Источником свежего слива стал один из первых интернет-инсайдеров Эван Бласс, более известный под ником evleaks. Именно он опубликовал серию фотографий, раскрывающих карты Samsung. Правдивость утечки подтверждается и тем, что похожие аппараты мелькали в утекшем рекламном ролике корейского техногиганта.
Отметим, что дизайн задней панели Galaxy S21 заметно отличается от предшественника в лице Galaxy S20. Особенно это заметно в области модуля основной камеры. С передней же части смартфоны могут похвастаться минимальными и, что важнее, равномерными рамками со всех сторон.
Напомним, что судя по слухам, анонс Samsung Galaxy S21 состоится уже 14 января 2021 года, в рамках выставки CES 2021.