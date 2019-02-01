В сеть утекли официальные изображения Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В сети появились рендеры готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, пока не представленным производителем официально. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.
По словам источника, это официальные рекламные изображения, полученные от надёжного источника, во всех цветовых вариантах, в которых смартфоны будут доступны в Европе на момент выпуска.
Galaxy S10 и Galaxy S10+ предложат европейским потребителям в чёрном, белом и зелёном цветах. Позднее ожидается выход синей расцветки. На рендерах хорошо видны основные особенности внешнего вида — «дырявые» дисплеи Infinity O, горизонтальная тройная тыльная камера, отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. У Galaxy S10 фронтальная камера в вырезе одинарная, а у Galaxy S10+ — двойная.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 780 евро за версию Lite и достигают 1600 евро за версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.