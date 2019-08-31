В сеть утекли официальные характеристики Samsung Galaxy A90 5G с розничной коробки

В сети появились живые фотографии розничной коробки готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A90 5G, пока не представленного производителем официально. Ими поделились корейские источники.

Фото коробки ценно тем, что на ней видны не только рендеры самого смартфона, но и список технических характеристик.