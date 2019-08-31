В сеть утекли официальные характеристики Samsung Galaxy A90 5G с розничной коробки

В сети появились живые фотографии розничной коробки готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A90 5G, пока не представленного производителем официально. Ими поделились корейские источники.
Фото коробки ценно тем, что на ней видны не только рендеры самого смартфона, но и список технических характеристик.
Смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+, тройной основной камерой 48+5+8 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором неназванной модели, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Также отмечается быстрая зарядка и поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G.
Официальный анонс Samsung Galaxy A90 5G ожидается в ближайшее время, например, на следующей неделе.